Bailarina Inês Jacques dá aula com Gisela João e Teresa Tavares

A cantora Gisela João e a actriz Teresa Tavares já se inscreveram nesta aula comemorativa. A bailarina e coreógrafa Inês Jacques irá organizar, a 18 de Janeiro, uma masterclass especial para celebrar os dez anos do método Ballerina Body, criado por si em 2014. A inscrição custa 25€.

Esta prática alia técnicas de ballet, pilates, barra-no-chão, yoga, dança moderna e fisioterapia, promovendo um treino completo e consciente que tem conquistado adeptos.

A aula, aberta a todos, com ou sem experiência em dança ou exercício físico, decorrerá entre as 10.00 e as 13.00, em Santos. Os interessados podem inscrever-se através do site oficial.

No final da masterclass, serão anunciadas novidades previstas para 2025 e exibido um documentário que conta a história e os fundamentos do método Ballerina Body, criado há uma década, durante um período de mudança na vida pessoal de Inês Jacques, marcado pela maternidade.

O método combina a experiência da bailarina com técnicas de diversas disciplinas para oferecer um treino que corrige padrões de movimento, fortalece músculos e desenvolve flexibilidade, desafiando cada corpo.

O evento, que requer a utilização de um tapete de yoga ou exercício, roupa confortável e agasalho, será conduzido em português e inglês e está sujeito à lotação do espaço.

Inês Jacques, com mais de 20 anos de experiência como bailarina e coreógrafa, é directora artística da Zut! e conta com uma formação extensa em várias técnicas corporais, incluindo movimento correctivo, yoga, pilates e outras.

Santos. 18 Jan (Sex) 10.00-13.00. 25€

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook