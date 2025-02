Bairro Alto, Bica e Cais do Sodré vão ter máquinas com copos reutilizáveis

A base é esta: copos, pontos de entrega e de recolha, e tecnologia contactless. O novo sistema de reutilização de copos começará como projecto-piloto em zonas como o Bairro Alto, Bica e Cais do Sodré, onde serão instaladas 17 máquinas, chamadas de reverse vending machines, informa a Câmara Municipal de Lisboa (CML). O valor de cada copo é devolvido assim que o objecto voltar a entrar na máquina.

“Vejo esta medida com um enorme potencial e que deverá ser expandida a mais áreas de Lisboa. Considero essencial que as cidades se tornem protagonistas na resposta aos novos desafios ambientais, dando o contributo local para a convergência das metas do Acordo Climático de Paris, do Pacto Ecológico Europeu e da ‘Missão 100 Cidades com impacto neutro no clima e inteligentes até 2030’”, afirma o presidente Carlos Moedas, no comunicado enviado pela CML.

Recorde-se que, em Maio do ano passado, a autarquia decidiu proibir a venda de bebidas em copos de plástico descartáveis, estando a acção sujeita a coimas entre os 150 e 1500 euros para pessoas singulares que cometam uma infracção quanto às novas práticas e entre os mil e 15 mil euros, caso sejam pessoas colectivas.

Com a nova medida, que advém do contrato assinado a 30 de Janeiro entre a CML, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e a empresa Tomra, a autarquia prevê "agilizar operações comerciais, reduzir resíduos e eliminar a necessidade de lavagem e armazenamento de copos sujos", de acordo com Diogo Moura, vereador da Economia e Inovação.

