Bairro Alto Hotel abre galeria de arte no Chiado

O desenho marca a abertura deste novo espaço expositivo no coração de Lisboa. Ana M. Mourão e Nuno Antunes foram os artistas escolhidos para a inauguração da 1.618 Arts, uma pequena galeria alojada no edifício do Bairro Alto Hotel, mas com porta para a rua. A primeira expõe em nome individual, o trabalho do segundo chega através de "nuno brito", projecto conjunto dos dois artistas.

"Foi algo que surgiu de forma mais ou menos natural, nada que tenha sido planeado durante muito tempo", começa por explicar Miguel Marques, curador que acaba de consumar parceria com o conhecido hotel lisboeta. Nos últimos anos, tem colaborado com galerias nacionais e internacionais e com alguns nomes sonantes do meio, mas também como consultor de investimentos na área da arte. A 1.618 Arts é o mais recente projecto.

Quanto à primeira exposição, afirma ter sido uma "questão de oportunidade". "Achei que seria indicada para o momento da inauguração", continua. O gosto pessoal ditará aquele que será o posicionamento da nova galeria, onde vai predominar a fotografia – 80%, segundo o curador –, com destaque para autores estrangeiros, embora também vá haver espaço para fotógrafos portugueses.

Da parte do Bairro Alto Hotel, a abertura da galeria faz parte de uma estratégia bem mais ampla de puxar as artes para o leque de serviços. "Temos também interesse em realizar algumas exposições no hotel. Actualmente, já temos muitos hóspedes que vêm com o propósito [de descobrir a arte na cidade]. Por isso estamos a pensar em criar experiências específicas que vão incluir um roteiro de arte, com um jantar aqui na galeria. No fundo, queremos explorar aquele que já é um interesse natural do nosso público", remata Marta Tavares da Silva, administradora do hotel.

Uma agenda voltada para as artes visuais deverá ser posta em marcha muito em breve. Até lá, pode sempre espreitar "Mapa do Silêncio", a exposição inaugural da 1.618 Arts. Tem até 22 de Novembro.

Rua do Alecrim, 109 (Chiado). Ter-Sáb 13.30-19.30. Entrada livre

