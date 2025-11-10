Fábio Pereira é o anfitrião. Até Fevereiro, o chef do BAHR & Terrace recebe quatro convidados com quem irá partilhar a cozinha. O primeiro jantar é no dia 16 de Novembro, com David Barata.

Quatro meses, quatro chefs convidados. A partir do próximo domingo, o restaurante do Bairro Alto Hotel acolhe um ciclo de jantares mensais a quatro mãos, com o nome Jantares Desassossegados. Há apenas dois ingredientes fixos – o chef anfitrião partilha sempre a cozinha com o seu convidado, enquanto este segundo vem sempre de outros pontos do país.

“Quisemos oferecer ao nosso público a possibilidade de viajar por Portugal e pelo melhor dos seus sabores com este ciclo de Jantares Desassossegados. A homenagem a Lisboa, ao bairro do Chiado e às artes da mesa e do convívio esteve na origem desta iniciativa gastronómica. Mas esta é também uma forma de trazer nova dinâmica ao restaurante, proporcionando a quem janta connosco a oportunidade de descobrir e saborear iguarias de outras regiões de Portugal”, afirmou Fábio Pereira, em comunicado.

Francisco Romão Pereira

O chef, que assumiu a cozinha do Bairro Alto Hotel há pouco mais de um ano, depois de oito anos no Ritz Four Seasons, é o anfitrião da iniciativa gastronómica. Este domingo, dia 16 de Novembro, abre o BAHR & Terrace a David Barata, chef do Austa, em Almancil (Algarve). À semelhança dos restantes três jantares, este terá um custo de 115€ por pessoa e ainda de 45€ pela harmonização de vinhos.

No dia 11 de Dezembro, quinta-feira, é a vez de David Jesus, do restaurante Seiva, descer do Porto para cozinhar no Chiado. Com ele, vai certamente trazer uma habilidade especial para a cozinha vegetariana. Já em 2026, a noite de 15 de Janeiro, também quinta-feira, fica por conta de Fábio Pereira e Michele Marques, a chef do Gadanha, em Estremoz. Por fim, no dia 21 de Fevereiro, sábado, acontece o último dos quatro Jantares Desassossegados no Bairro Alto Hotel. O convidado é Júlio Pereira. O chef madeirense deixa a cozinha do Kampo (Funchal) por breves instantes para se juntar a Fábio Pereira, no continente.

Praça Luís de Camões, 2 (Chiado). 16 Nov, 11 Dez, 15 Jan e 21 Fev 19.00. 115€ (45€ pela harmonização)

As últimas de Comer & Beber na Time Out

Está a par dos melhores novos restaurantes em Lisboa? Não fique para trás. Abriu um café-bar onde mandam as madalenas e as memórias de infância: chama-se Iconico e fica em São Bento. Já no Bacõco, um velho restaurante de diárias nas Laranjeiras ganha novo fôlego. No Vetrina, e depois das pizzas e das massas, o Grupo Non Basta atira-se às belas sanduíches italianas. E, se gosta de vinho laranja, não deixe de ver as nossas dicas.