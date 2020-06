Bairro do Avillez reabre sem Beco Cabaret Gourmet mas com Mini Bar e Pizzaria Lisboa

O Bairro do Avillez, no Chiado, é o primeiro espaço do chef José Avillez a reabrir. E com novidades: no primeiro piso tem agora a Pizzaria Lisboa e no espaço do Beco, abre o Mini Bar.

A Pizzaria Lisboa muda-se da Rua Duques de Bragança para o primeiro piso do Bairro do Avillez, na varanda. Já o Mini Bar sai da Rua Antónia Maria Cardoso, no Teatro São Luiz, e instala-se no espaço do Beco, por detrás de uma porta escondida no Bairro, acabando assim os espectáculos de cabaret. José Avillez foi dos primeiros chefs a falar publicamente sobre o impacto da pandemia, não escondendo que teria de fazer escolhas e que algumas portas seriam fechadas. Esta foi a alternativa encontrada para estes restaurantes.

“Pouco a pouco, mas com força, coragem e muita vontade, estamos a voltar a abrir as portas. Este momento sem precedentes, provocado por esta pandemia, fez-nos fazer escolher, repensar e recriar. Numa primeira fase, estamos a abrir apenas o Bairro do Avillez mas com algumas surpresas: a Pizzaria Lisboa e o Mini Bar deixam as suas antigas moradas e passaram para aqui”, afirma o chef, em comunicado.

O Bairro do Avillez inclui a Taberna, que serve almoços, jantares e petiscos durante toda a tarde. Pode provar por lá os croquetes de novilho da casa (4,20€), sanduíches de leitão com picles de algas (12€) ou o cornetto de carapau picante (4,95€). No Páteo, há opções para dividir, entre mariscos, peixe, carnes e sobremesas. Se estiver a precisar de descomprimir, faça all in e peça logo A Grande Mariscada do Bairro (150€ para duas pessoas), com tudo a que tem direito, das gambas cozidas ao carabineiro grande grelhado.

Na Pizzaria Lisboa, nas varandas do Bairro, vai continuar a encontrar as pizzas em forno de lenha, feitas com farinha 00 especial para pizzas. Prove a Fado, com molho de tomate, mozzarella, curgete e beringela (12€) ou a Santo António, com cebola, chouriço e pimento (12€). Além destas, mais portuguesas, há as clássicas e também massas, risotos e saladas variadas.

Onde antes encontrava o místico Beco, estará agora o Mini Bar, o gastrobar que Avillez inaugurou no São Luiz em 2014. O menu continuará recheado de surpresas, dividido por actos e com menu de degustação.

“Vamos servi-lo de máscara, mas por de baixo dessa máscara, vamos estar com o mesmo sorriso de sempre”, anunciaram na conta de Instagram. A utilização de máscara é apenas uma das medidas implementadas no espaço, de acordo com as normas oficiais da Direcção-Geral da Saúde. Todas as mesas têm uma distância de segurança de dois metros entre si, há dispensadores de solução antisséptica de base alcoólica espalhados pelo espaço, depois de cada utilização os equipamentos são desinfectados e os lavatórios são agora acessíveis sem ser preciso manipular portas. As cartas foram plastificadas e são desinfectadas após cada utilização.

Os restantes restaurantes do grupo Avillez mantêm-se de portas encerradas. Apesar de a reserva não ser obrigatória, é aconselhável. Dão também preferência a pagamentos por cartão sem contacto ou por telemóvel.

Rua Nova da Trindade, 18 (Chiado). Seg-Dom 12.00-23.00.

