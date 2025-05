Bairro Padre Cruz ganha mercado municipal renovado

Começou por ser uma vacaria, com alguns espaços de apoio às actividades agrícolas da zona, até que, nos anos de 1960, com a criação do Bairro Padre Cruz, foi convertido em mercado. Os anos mais recentes, porém, não foram de glória: "Todos nos lembramos que, a par da muita insalubridade, até no interior do mercado chovia", sublinha Fábio Sousa, o presidente da Junta de Freguesia de Carnide, na página oficial do organismo. O mercado reabre renovado este sábado, dia 31 de Maio, às 10.00.

A requalificação do mercado, orçada em 1,5 milhões de euros, tem a assinatura do gabinete de arquitectos REDO, que se preocupou em tornar o espaço mais amplo e com mais luz natural. “O projecto de requalificação propõe a recuperação da praça original do mercado, através da conservação e reforço estrutural das paredes principais do edificado e a demolição parcial do interior mais recente", pode ler-se na página do atelier. Assim, há uma zona de bancas fixas e outra "flexível", que permite "a adaptabilidade do espaço para outras actividades, como a criação de uma zona de restauração, um espaço de co-working e ainda uma zona dedicada a actividades didáticas”.

DR Imagem do projecto

Com a reabilitação, nasce um novo piso superior, cujas lojas ficarão directamente ligadas ao terraço, a uma zona de esplanadas e canteiros com pequenas "hortas urbanas". Há, ainda, um pequeno auditório e um átrio coberto.

DR Mercado do Bairro da Boavista

DR Mercado do Bairro da Boavista

"Após a entrega das chaves à comunidade [este sábado] , os comerciantes terão ainda de fazer a transferência do mercado temporário, pelo que ainda não há previsão de quando ficará totalmente operacional e aberto ao público", comunica o atelier de arquitectura. Além de acolher todos os antigos ocupantes, a nova estrutura terá bancas para novo comércio , "algumas delas ainda disponíveis".