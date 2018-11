Baixa lisboeta recebe Sabores de Natal

Já deve ter reparado que o espírito natalício invadiu as ruas da cidade, contudo, como o Natal também é passado à mesa, de 5 a 9 de Dezembro, a Praça da Figueira vai receber o mercado Sabores de Natal. Esta mostra gastronómica promete dar a conhecer aos lisboetas os melhores produtos nacionais sem deixar de parte a consciência ambiental.

Neste mercado ecológico, onde o plástico não é bem-vindo e todos os materiais foram pensados para serem sustentáveis, vai poder provar e comprar o que de melhor a gastronomia regional tem para oferecer. E quem sabe, ainda comprar alguns presentes de Natal enquanto ajuda o ambiente.

Para além de uma área dedicada à gastronomia, onde estarão as mostras de azeite, queijos, enchidos, doçaria, vinhos e licores, o mercado contará ainda com stands de artesanato, sessões de culinária – das quais se destaca o workshop do Chef Nuno Queiroz Ribeiro, especialista em alimentação saudável – e momentos musicais dinamizados por Djs.

Segundo a organização, a cargo da Blue Target em parceria com a ADBP – Associação para a Dinamização da Baixa Pombalina –, o objectivo do evento é levar um mercado de Natal ambientalmente responsável para o centro da cidade, onde a mística única da quadra natalícia se aliará a uma oferta personalizada de produtos nacionais.

A entrada no mercado é gratuita e, à excepção de sexta e sábado, dias em que o encerramento está previsto para as 22.30, o mercado Sabores de Natal está aberto entre as 10.00 e as 21.00.

