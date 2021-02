Balthazar apresentam novo álbum em Lisboa em Novembro

Everything is New

Os Balthazar anunciaram esta sexta-feira a passagem por Portugal para dois concertos no Outono. A banda belga actua a 31 de Outubro, no Hard Club, no Porto, e a 1 de Novembro na Aula Magna, em Lisboa.

Marten Devoldre, Jinte Deprez e companhia vêm apresentar Sand, novo álbum que será lançado a 26 de Fevereiro. No mês passado, “On A Roll”, foi o primeiro single revelado, sucedendo a Fever, aclamado quarto disco da banda, editado em 2019.

O novo disco, que foi escrito durante a tournée e 2019, era para já ter sido apresentado ao público, mas o plano foi adiado devido à disseminação da pandemia por todo o mundo nos primeiros meses de 2020.

Os bilhetes (24€-35€) serão postos à venda às 10.00 de 25 de Fevereiro, no site da promotora Everything Is New.

