Band Wars. Só uma banda pode sair vencedora (e pode ver a conquista ao vivo)

O concurso da World Academy, Band Wars, está a entrar na sua segunda fase, onde os projectos seleccionados – As Docinhas, Sombra & Zel, Pomadinha e Objecto Quase – disputam o primeiro lugar. Cada banda actua num dia diferente do mês de Abril – sempre às 19.00 –, no Auditório World Academy, em Carnaxide. A entrada é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia.

O primeiro concerto é com As Docinhas, que actuam já esta terça-feira, 1 de Abril. Vindas de Viana do Castelo, este trio mistura rebeldia e som cru, com guitarras acústicas e um violino punk. Já com um percurso respeitável, que as levou a festivais como o Tremor e o Rodellus, a banda conta com dois álbuns, Que Pesadelo! (2024) e Xando (2021).

Segue-se Sombra & Zel, a 3 de Abril. Este duo inusitado junta Sombra, professora universitária, e Zel, bancário, numa mistura de estilos que passa pelo fado, pela música de intervenção e pelo rock alternativo.

No dia 8 de Abril, é a vez dos Pomadinha tomarem conta do palco. O colectivo de Vila Nova de Gaia dedica-se ao rock instrumental, com temas moldados ao longo de extensas jam sessions. Além da música, são conhecidos pelo visual irreverente, actuando ao vivo envergando apenas boxers e pela mascote cor-de-rosa.

O último concerto, a 10 de Abril, é protagonizado pelo Objeto Quase, grupo formado por cinco lisboetas que se movem entre o indie rock, o pop e até o metal. Depois de vencerem o Oeiras Band Sessions, tiveram a oportunidade de tocar no palco Heineken do NOS Alive, onde apresentaram o EP de estreia, Falsa Partida.

O grupo vencedor terá como recompensa a gravação de um EP no estúdio WA com o apoio dos alunos do curso de Som, além de fotografias e do registo vídeo editado do concerto.

Auditório World Academy (Carnaxide). 1, 3, 8 e 10 Abr (Ter-Qui). 19.00. Entrada gratuita

