Banema Studio volta a ter programação cultural

A concept store portuense Banema Studio, que em 2020 abriu portas em Campo de Ourique, prepara-se para estrear mais uma temporada de programação cultural. As actividades, relacionadas com as mais diversas áreas artísticas, arrancam a 22 de Maio no Porto e a 29 de Maio em Lisboa, prolongando-se na loja lisboeta até 19 de Junho.

Em Lisboa, a programação arranca a 29 de Maio, pelas 15.00, com uma Oficina de Cestaria Têxtil (60€), que se repete a 12 de Junho, à mesma hora, com a artista Maria Pratas. Ainda durante o dia 12 de Junho, mas pelas 10.00, irá realizar-se uma Oficina de Iniciação ao Macramé (60€), com Vasco Águas, mais conhecido por Barbudo Aborrecido. Antes, a 5 de Junho, pelas 10.00, há Oficina de Spoon Carving (50€) com a Rival. Seguem-se, a 19 de Junho, mais duas oficinas, pelo Atelier Karaka: Estamparia Manual com Rapport em Stêncil (09.30, 45€) e Estamparia Manual em Tecido com Block Printing (14.30, 65€).

A programação no Porto começa antes, já no próximo sábado, 22 de Maio. A par das Inaugurações Simultâneas de Miguel Bombarda, a loja portuense irá receber não só as Oficinas de Iniciação ao Macramé (10.00, 60€) e de Cestaria Têxtil (15.00, 60€), como também a apresentação do livro Portugal – Art de Vivre et Création (14.00-16.00), com a presença do autor, o jornalista Sérgio da Silva. No sábado seguinte, 29 de Maio, o espaço no Porto recebe, pela primeira vez, o designer Daniel Bacelar Pereira, com três sessões de Ro-Da | A Pottery Experience (10.30, 14.00 e 17.30, 40€).

Para mais informações, basta consultar a agenda das lojas Banema Studio, que está em constante actualização. A participação nos eventos requer inscrição obrigatória, através de formulários online, com pagamento antecipado (40€-65€).

Rua Coelho da Rocha 27C. 29 de Maio a 19 de Junho vários horários e preços. Inscrição obrigatória.

