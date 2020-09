Bang Bang Mini Club: neste bar é Verão o ano inteiro

Transformar a Costa na Venice Beach da Europa parece ser o objectivo do dono dos dois espaços Dr. Bernard que surgiram nos últimos anos em frente ao mar no paredão da Caparica. No último, o Dr. Bernard Palms, em frente à Praia do Norte, com uma vibe de “praia urbana semelhante à de Rockaway Beach, em Nova Iorque”, lê-se no site, está a funcionar o Bang Bang Mini Club.

Do mesmo dono do restaurante lisboeta Crispy Mafya, é uma espécie de miniclube para dançar e beber cocktails em tempos de pandemia. “Não é um negócio pop-up, somos um projecto a longo prazo”, salienta Hugo Delrieu, que abriu o espaço no dia 1 do mês passado, ao lado de Jeremy. “A ideia é continuarmos, mas ainda não sabemos se [em época baixa] vamos funcionar só aos fins-de-semana ou se reabrimos em Março ou em Maio.” Para já, e enquanto o tempo estiver bom para bebidas geladas (conte com frozen daiquiris e frozen Moscow mules, todos servidos em copos biodegradáveis), o bar colorido mantém-se aberto.

Além dos cocktails, e numa altura em que grande parte das discotecas e bares do país continuam fechados, o ponto forte têm sido os DJ sets e eventos ao fim-de-semana ao pôr-do-sol, com música que vai do hip-hop ao house. “Somos um espaço minúsculo, mas como temos muito espaço à frente [e tudo ao ar livre] podemos ter muitas pessoas, podem sentar-se na praia”, conta Hugo.

O Palms já tinha a sua comunidade cool de visitantes surfistas e skaters e com o Bang Bang Mini Club aumentou mais ainda a vibe californiana. No próximo fim-de-semana contam organizar, em parceria com a loja de surf da Caparica The Collective, um campeonato de surf especial, o Loser Surf Contest, cujos participantes são avaliados “não pela qualidade do surf mas mais por serem engraçados e curtirem as ondas”, explica Hugo.

Aos sábados, continuam os DJ sets, normalmente entre as 17.30 e as 23.30, com DJs convidados, anunciados na página de Instagram. Também costumam convidar chefs conceituados. A semana passada foi a vez de Liza Puglia, do restaurante argentino Nola, “a rainha da sanduíche de frango frito”, como foi apresentada. Esta semana, e além do campeonato de surf para losers, o foco é o ceviche.

Bang Bang Mini Club, Dr. Bernard Palms, Praia do Norte, Costa da Caparica. Qua-Dom, 12.00-23.30.

+ Terroir, o novo restaurante com experiências vínicas na Baixa lisboeta

+ Leia, grátis, a Time Out Portugal desta semana

Share the story