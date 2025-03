Bárbara Tinoco vai dar concerto gratuito em Benfica

O Santo António ainda vem longe e o Grande Arraial de Benfica, que costuma fechar as festividades populares em Lisboa, já por alturas do São João, mais longe vem. No entanto, já há um nome no cartaz: Bárbara Tinoco. A cantora e compositora, que ainda em Outubro se tornou na mais jovem artista nacional a esgotar a Meo Arena, vai pregar para aquela freguesia a 20 de Junho. O concerto, como todos os outros do arraial, é de entrada livre.

Ainda não há oficialmente datas para o Grande Arraial de Benfica, muito menos menos cartaz. A Junta de Freguesia, responsável pela organização, conta revelá-lo em finais de Maio, como habitualmente, num evento designado Arraial Mais Pequeno do Mundo. No entanto, Bárbara Tinoco anunciou a data nas redes sociais como parte da digressão Curta Vida de Uma Popstar, que tem dezenas de datas previstas até Novembro, em várias zonas do país.

A artista de 26 anos inclui até o horário do concerto em Benfica, no Facebook: 21.00. O dia, 20 de Junho, uma sexta-feira, deverá ser o segundo do Grande Arraial de Benfica, que costuma durar quatro dias. No alinhamento não deverão faltar hits como “Chamada Não Atendida”, “Despedida de Solteira”, “Planeta” ou “Sei Lá”, assim como outros temas dos discos Bárbara, (2001), Bichinho (2023) e Bichinho (Para Onde Vai o Amor) (2024).

