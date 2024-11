Barcelona vai ter uma nova atracção turística

Barcelona é um destino movimentado – toda a gente sabe disso – mas na esperança de redistribuir algum do tráfego turístico da cidade, há grandes planos para revitalizar um dos seus pontos menos prováveis, transformando-o num novo chamariz para visitantes.

Montjuïc é uma vasta área de colinas perto da costa de Barcelona com uma história assustadora e ligeiramente bizarra. Em tempos, foi palco de batalhas brutais (como a dura repressão de uma insurreição de Baldomero Espartero em 1842) e de execuções políticas (o líder catalão Lluís Companys foi aqui morto, por ordem de Francisco Franco). Talvez sem surpresa, ficou conhecida como a “Montanha Maldita”.

Mas as reputações mudam e, na expectativa de desviar os visitantes de locais turísticos demasiado saturados como Las Ramblas e a Sagrada Família, Montjuïc está a ser alvo de uma reabilitação.

Foi anunciado um novo plano urbanístico, que inclui a revitalização do Museu Nacional de Arte da Catalunha, que se encontra nesta zona, e a sua fusão com o Palácio Victoria Eugenia. Vários arquitectos apresentaram propostas para o local e um júri internacional irá premiar os vencedores em Março.

“Muito pouco mudou aqui desde a década de 1950. Mas o centenário de 1929, o momento mais ilustre [de Montjuïc], serve de pretexto para a cidade enfrentar o desafio de integrar Montjuïc no parque”, diz Pepe Serra, director do museu de arte. “Porque é mais do que uma montanha, é o parque da cidade. Poderia ser o Central Park de Barcelona.”

De acordo com o Times, as caves do museu contêm milhares de obras de arte nunca vistas, muitas das quais ajudarão a preencher lacunas na cultura catalã, uma vez expostas no novo espaço. “Há pelo menos duas gerações de artistas que não estão aqui representadas desde o período da guerra”, diz Serra.

O objectivo é ter todas as obras concluídas até 2029, ano do centenário da Exposição Internacional. Não pode esperar até lá? Veja os nossos guias dos melhores museus e das melhores galerias de arte de Barcelona.

