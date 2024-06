Barcos entre Lisboa e a Margem Sul param quase toda a tarde na quarta-feira

Esta quarta-feira, 19 de Junho, as ligações fluviais da Transtejo Soflusa vão sofrer interrupções. As paragens acontecem devido à realização de um plenário, convocado pelas organizações sindicais representativas dos trabalhadores da TTSL.

Anunciadas esta segunda-feira, as paragens vão acontecer em diferentes períodos do dia e em várias ligações. Na ligação entre o Barreiro e o Terreiro do Paço, a interrupção vai acontecer entre as 12.55 e as 18.20. Entre o Terreiro do Paço e o Barreiro, é das 13.25 às 18.45.

De Cacilhas ao Cais do Sodré, a ligação está parada entre as 14.40 e as 18.00, já no sentido inverso é a partir das 14.20 e também até às 18.00. Do Montijo ao Cais do Sodré, a paralisação acontece entre as 13.30 e as 18.00, do Cais do Sodré ao Montijo das 14.00 às 18.00. Na ligação entre o Seixal e o Cais do Sodré, a paragem do serviço está prevista das 14.00 às 17.50 e, no sentido Cais do Sodré-Seixal das 13.00 às 17.55.

Na ligação entre Trafaria, Porto Brandão e Belém, a interrupção acontece entre as 13.00 e as 18.00. Entre Belém, Porto Brandão e a Trafaria, das 13.30 às 18.30.

Segundo a Transtejo Soflusa, nos períodos de paralisação do serviço regular, os terminais e estações fluviais encontram-se encerradas, por motivos de segurança.

