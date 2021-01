Beegiving: cada frasco de mel equivale a três refeições solidárias

A vontade surgiu lá fora, mas foi em Vila Pouca de Aguiar, em Trás-os-Montes, que o sonho se transformou em realidade. Chama-se Beegiving e é uma marca portuguesa de mel, que se destaca pelas infusões de especiarias, plantas ou ervas, mas não só. Por cada frasco vendido, é doado o valor do custo médio de três refeições, para que a fundação Mary’s Meal as possa servir em escolas primárias para crianças pobres em todo o mundo.

Carlos Almeida e Rita Godinho estavam emigrados na Irlanda, quando há três anos começaram a pensar como seria bom “escapar ao mundo corporativo e à agitação citadina” com a abertura de um negócio de produção e comércio de mel. “Quando decidimos que estava na altura de voltar a Portugal, fizemos um curso de apicultura para reunir o conhecimento técnico”, conta Rita. “Agora temos cerca de 200 colmeias, espalhadas em diferentes pontos do concelho de Vila Pouca de Aguiar, onde a apicultura é uma actividade bastante tradicional”, esclarece José, o pai de Carlos, que já era apicultor “como hobby”.

Os frascos de mel à venda (9,90€/250g) não são, contudo, uns frascos quaisquer. Após investigação, o jovem casal decidiu apostar no “mundo cheio de possibilidades” das infusões. Ao todo são cinco propostas: com malagueta, canela, gengibre e anis. Cada uma tem diferentes benefícios associados, desde serem eficazes a combater gripes e constipações (é o caso da grande concentração de etanol no anis estrelado) a induzirem a libertação de dopamina, um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar e felicidade (como a anandamida, presente nos chamados “nibs de cacau”, sementes do fruto limpas e secas).

Além de serem saborosas e saudáveis, estas infusões de mel são também solidárias, relembra Rita. “A Mary’s Meals [a organização internacional que escolheram apoiar], destaca-se porque consegue, com uma única solução, combater dois problemas graves, a fome e a educação, em partes do mundo muito complicadas.” Assim, por cada frasco de mel vendido é doado o valor do custo médio de três refeições, para crianças em países como o Líbano, a Etiópia, a Síria ou a Tailândia.

As encomendas são realizadas por CTT (taxa de entrega a partir de 3,90€). Depois de receber os seus frascos, pode aproveitar para aprender algumas receitas, com recurso às diferentes infusões, como margarita picante com pepino ou “Bee’s Knees”, um cocktail muito famoso durante os anos da Lei Seca, no blogue da Beegiving.

