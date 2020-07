BEEQ, a nova marca portuguesa de bicicletas eléctricas

As bicicletas são produzidas em Portugal e podem ser compradas online. Estão disponíveis em três modelos: citadino, carga e montanha.

Foi lançada esta semana a primeira marca própria da RTE Bikes, uma fábrica de Vila Nova de Gaia que passou as últimas décadas a produzir para empresas como a Decathlon. A BEEQ é uma marca de bicicletas eléctricas concebidas e produzidas em Portugal, com um modelo de negócio baseado na compra online.

Há três modelos disponíveis de bicicletas eléctricas: citadino (E800 Urban Motion), carga (C800 Trekking) e montanha (M500 Wild). A autonomia varia entre os 40 e os 100 quilómetros e o peso entre 26 e 28 quilos, com preços desde 2099€.

Para experimentar e receber conselhos sobre estas bicicletas, pode marcar um test drive ou dirigir-se a uma das lojas parceiras no Porto, Lisboa ou Algarve. É nestes locais que será feita a reparação dos veículos. A empresa também vai exibir os seus modelos em várias feiras e roadshows. O próximo é no dia 18 de Julho, no Porto.

Um pouco por toda a Europa, estão a surgir incentivos para a compra de bicicletas eléctricas. Em Portugal, o Fundo Ambiental oferece até 350€ para a compra de uma e-bike – descubra como se candidatar.

