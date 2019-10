Beer Runners: esta corrida termina com cerveja e tremoços

A Associação Cervejeiros de Portugal prepara-se para organizar a primeira Beer Runners do país. A iniciativa, que irá acontecer no dia 3 de Novembro em Belém, pretende mostrar que cerveja e desporto podem ser óptimos aliados.

Tudo começou em 2007, quando um grupo de corredores de Filadélfia descobriu que um estudo realizado pela Faculdade de Medicina de Granada comprovava que a relação entre a prática de desporto e o consumo moderado de cerveja podia ser benéfica para a saúde. Esta descoberta foi o ponto de partida da Beer Runners, corridas semanais que terminavam com um copo na mão.

O movimento acabou por chegar ao outro lado do Atlântico em 2012, por iniciativa dos nossos vizinhos espanhóis e agora é a vez de Portugal ver a sua primeira Beer Runner a acontecer.

Por cá, a organização está a cargo da Associação Cervejeiros de Portugal. "Queremos celebrar a amizade e a cerveja, ao mesmo tempo que promovemos o consumo moderado de uma bebida com baixo teor alcoólico", sublinha Francisco Gírio, secretário-geral dos Cervejeiros de Portugal.

A corrida, com duas versões (5 ou 10 km) está marcada para 3 de Novembro na Praça do Império, com abertura do recinto logo pelas 7.30, seguido de um aquecimento às 9.30. Mas atenção: as provas devem ser terminadas num período de duas horas, uma vez que a meta irá encerrar às 12.00. Às 10.45 e às 11.15 há sessões de alongamentos.

A boa notícia é que todos os que cruzarem a meta acabam por sair vencedores: no final há uma cerveja (com ou sem álcool) para beber e uns tremoços e frutos secos para acompanhar.

A corrida (10 km) tem um custo de 5€, enquanto a caminhada (5 km) custa 3€. As inscrições são feitas no site da Beer Runners.

Praça do Império (Belém). 3 Novembro. 7.30-10.30. 5€/3€

