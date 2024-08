Belas em Festa: quatro dias de comida, artesanato e concertos

Mais um Verão, mais uma ronda de festas em honra de Nossa Senhora da Misericórdia, padroeira da vila de Belas. A partir desta quinta-feira, 1 de Agosto, e até domingo, dia 4, a Quinta Nova da Assunção é palco do Belas em Festa, as celebrações estivais, de entrada livre, da freguesia de Queluz e Belas.

No centro do programa voltam a estar os concertos. Na quinta-feira, é esperada a actuação de Tanya (ex-Tayti), pelas 21.30. Sexta-feira é dia de espectáculo de Aurea, marcado para as 21.00, seguido da banda Alma Rock, às 23.00. No sábado Raquel Tavares sobe ao palco às 21.00 e, às 23.00, passa o testemunho a Toy Cascão, que anima o baile até ao fim da noite. Domingo será um dia mais calminho, com o Grupo Folclórico de Belas.

Nem só de música é feita esta festa. Há comes e bebes no recinto e ainda uma área reservada ao artesanato e uma outra de animação infantil.

Quinta Nova da Assunção (Belas). 1-4 Ago. Entrada livre

