Belém ganha três novas estações Gira

A Rua Fernão Mendes Pinto, junto à rotunda de Algés, a Rua de Belém, perto do Jardim Vasco da Gama, e a Avenida da Índia, em frente ao Museu Nacional dos Coches, ganharam três estações de bicicletas Gira, comunicou a Emel. Com as novas estruturas, a freguesia de Belém atinge assim um total de oito estações, numa aproximação ao concelho vizinho de Oeiras.

“Cada vez mais o uso das bicicletas partilhadas tem de ser pensado do ponto de vista metropolitano porque as bicicletas Gira não servem só Lisboa, também são usadas por quem vem trabalhar para Lisboa e, nesta perspectiva de ligação intermunicipal, esta estação que vamos inaugurar é estratégica para fazer a transposição do sistema de Oeiras para Lisboa”, declarou ao Jornal de Notícias o presidente da Emel, Carlos Silva. A mesma preocupação, de uma ligação intermunicipal, havia sido transmitida à Time Out em Outubro, por altura da inauguração da estação da Praça David Leandro da Silva, em Marvila, pensando em concelhos vizinhos como a Amadora ou Loures.