Benfica, São Vicente e Campo de Ourique consideradas as freguesias com melhor qualidade de vida

Benfica é a melhor freguesia para viver em Lisboa, o Parque das Nações ganha na higiene urbana, Santa Maria Maior tem as melhores ciclovias e Alvalade supera as restantes zonas quanto à qualidade do ar. Nos antípodas, Beato, Benfica e Alcântara vão mal na oferta de estacionamento, e a Misericórdia perde na oferta de espaços verdes. Há ainda dados comparativos, entre 2021 e 2024, que dão conta da subida, no campo da higiene, da Penha de França do 23.º para o 4.º lugar e de São Vicente do 21.º para o 4.º.

Os dados são do barómetro do Movimento pela Democracia Participativa (MDP), que nos anos de 2021 e 2024 recebeu 461 e 422 respostas, respectivamente, através da rede de grupos do Facebook, Vizinhos em Lisboa, sobre a qualidade de vida na cidade. Apesar do número de respostas recolhidas, a organização refere que, em alguns segmentos, os resultados poderão pecar por falta de respostas, como informa a Renascença.

Higiene, calçada e publicidade no topo das inquietações

Na análise, percebe-se que os lisboetas consideram decisivos sectores como a distância entre a escola e casa, o acesso à internet e as ciclovias, mas as maiores preocupações são a higiene urbana, o estado da calçada e a publicidade no espaço público. Assim, em termos gerais, Benfica foi eleita como a freguesia com a melhor qualidade de vida, apesar de não se destacar de forma isolada em nenhuma das categorias avaliadas, como o estacionamento, espaços verdes, arte ou policiamento. As freguesias de São Vicente e Campo de Ourique vêm logo a seguir.

Já a Estrela perde neste ranking, sendo considerada a pior freguesia para viver, seguindo-se Campolide e Santa Clara. Na área do ruído, Belém mostra-se a freguesia mais tranquila, enquanto Misericórdia, Campolide e Santo António são as que permitem menos descanso. Nos transportes públicos, destaca-se Santa Maria Maior, ficando Marvila no último lugar.

Na avaliação da relação com a Câmara Municipal de Lisboa, os mais satisfeitos são os moradores de Alvalade, Olivais e São Vicente. Os mais críticos, por sua vez, são os munícipes da Misericórdia, Santa Maria Maior e Arroios.

