Benfica-Sporting: quatro estações de metro fecham este sábado

As estações Parque, Marquês de Pombal, Avenida e Picoas vão encerrar às 17.30 no sábado, dia 10 de Maio, por razões de segurança e por indicação da PSP, informa o Metropolitano de Lisboa.

"A medida decorre do plano de segurança definido pelas autoridades competentes, no âmbito do jogo de futebol Benfica-Sporting, e da previsão de um elevado número de adeptos na zona da Praça Marquês de Pombal", pode ler-se no comunicado. A empresa indica, ainda, que fará "todos os esforços para reforçar a oferta na linha Azul antes do jogo e em todas as linhas após o seu término". Ainda assim, poderá haver alterações na frequência dos comboios, "reflectindo-se num possível aumento dos tempos de espera em toda a rede", avisam.

O jogo entre o SL Benfica e o Sporting CP acontece às 18.00 de sábado, no Estádio da Luz. O evento foi considerado de "risco elevado" pelas forças de segurança.

