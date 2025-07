Benfica vai receber noites de cinema gratuitas e ao ar livre

Há uma nova forma de passar as noites de Verão em Benfica. O ciclo de cinema Benfica ao Luar está de volta, com sessões ao ar livre em várias localizações da freguesia, sempre aos sábados, às 22.00. A entrada é livre, mas sujeita à lotação de cada espaço. Nesta edição, a programação centra-se na comédia, com filmes que prometem noites leves e descontraídas em parques, jardins e largos.

O programa é itinerante, começando já este sábado, 12 de Julho, no Bairro da Boavista, com Completamente Passado!, filme francês realizado por Gilles Legardinier. Segue-se, a 19 de Julho, Ondas de Crime, de Gracia Querejeta, uma comédia espanhola a ser exibida no Bairro do Calhariz. A 26 de Julho é a vez de O Paraíso dos Tontos, estreia na realização de Charlie Day, um dos protagonistas da série Nunca Chove em Filadélfia, na Quinta da Granja.

Já em Agosto, as sessões continuam com Tudo Acontece em Paris, de Marjane Satrapi, no Jardim do Mercado de Benfica (2 de Agosto); Volveiréis, de Jonás Trueba, no Eucaliptal (9 de Agosto); e, por fim, Siga a Banda, de Emmanuel Courcol, no Palácio Baldaya (23 de Agosto).

Benfica. 12 Jul-23 Ago (Sáb) 22.00. Entrada livre

