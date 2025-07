Benfica vai ter uma casa do futuro aberta aos fregueses. À volta, haverá cinema e exposições

É uma casa portuguesa, não no sentido dos costumes, mas da tecnologia. Criada por uma spin-off da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, a Casa em Movimento tem como inspiração a natureza, ao mimetizar os movimentos de um girassol à procura de luz. Produzindo mais energia do que a que consome, será uma fonte de alimentação dos equipamentos que ficarão à sua volta, como "mupis e bancos inteligentes", assim que chegar à Alameda Álvaro Proença, em Benfica. A transformação daquela artéria numa "alameda eco-digital" pronta a receber exposições ou cinema ar livre está planeada para Outubro.

Premiada em 2012 no evento Solar Decathlon Europe 2012, em Madrid (e noutros encontros na área da sustentabilidade), a casa inteligente tem como fim tornar-se a "casa do futuro", tanto do ponto de vista ambiental e de eficiência energética, como pelo facto de a sua composição interna poder mudar de acordo com as alterações familiares ou na relação com o exterior. É neste plano, da interacção com o espaço público, para já, que a casa terá especial utilidade em Benfica, no local onde todos os anos se realiza o grande arraial da freguesia. Durante 14 anos (a duração do contrato assinado com a Junta de Freguesia), será um pólo central da nova programação pensada para esta zona da cidade.

DR Plano para a Alameda Álvaro Proença

A Junta descreve a nova "alameda eco-digital" como "uma galeria de exposições a céu aberto, e também cinema ao ar livre". A par da casa inteligente, o espaço terá 12 ecrãs interactivos (mupis digitais) onde poderão constar "homenagens, informações relevantes do território, cartazes, detalhes sobre o património do bairro ou demonstrações das mais diversas formas de arte, entre outras funcionalidades". Também haverá "bancos inteligentes" ou postos para carregamento de telemóveis, alimentados pelas energia excedente da casa.

Na visão da Junta, a chegada da Casa em Movimento ao seu território (a primeira em Lisboa e a segunda do país, depois da de Matosinhos) "transforma a freguesia num pólo de experimentação urbana e de proximidade com a comunidade".

Uma casa muito engraçada

Além de ser uma casa modular, produzida em fábrica, diminuindo assim os custos e minorando problemas com a contratação de mão-de-obra, a construção pode adaptar-se ao local onde vai ficar implantada, quer em termos de funcionalidades, quer em termos do material utilizado. "Se estivéssemos no Norte, diria que seria o granito", exemplifica o arquitecto Manuel Vieira Lopes, responsável pelo projecto, em entrevista à Time Out. Um material que não varia são os painéis fotovoltaicos, essenciais para a produção de energia e autossuficiência do edifício, mas que também funcionam como "uma segunda pele". "É um revestimento que protege e que alimenta", resume.

Quanto à capacidade de rotação da casa, pode ser decidida por humanos, mas também ter o condão da inteligência artificial. "O próprio edifício pode tomar decisões, aprendendo com os usos", explica Manuel Vieira Lopes, acrescentando que, no interior do equipamento, "há ecrãs touch que podem comunicar com os mupis do exterior".

Como explica o responsável, este é um projecto com anos de investigação, que toma como centros as prioridades definidas pelo New European Bauhaus, pelo Acordo de Paris e pelos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. "Temos de pensar no futuro, mas tem de ser já", adverte.

A Casa em Movimento estará ligada às infra-estruturas da cidade, nomeadamente a rede hídrica e de telecomunicações. Ao fim dos 14 anos de vida na Alameda Álvaro Proença poderá mudar de localização.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp