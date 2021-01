Biblioteca ao Domicílio: Junta de Freguesia de Benfica leva livros a casa dos fregueses

As entregas são feitas todas as segundas, mediante a requisição por e-mail ou por telefone.

A Junta de Freguesia de Benfica continua a apoiar os seus fregueses em tempos de confinamento, e a mais recente acção quer incentivar a leitura – é a Biblioteca ao Domicílio. Todas as segundas há entrega em casa de livros a quem os requisitar.

"Ler um bom livro sem ter que sair de casa para o comprar ou requisitar?" – é este o mote de mais uma iniciativa da Junta de Freguesia de Benfica, que anunciou o novo serviço esta segunda-feira, dia 18, nas suas redes sociais. A ideia é que os habitantes cumpram ao máximo o dever de recolhimento domiciliário e não tenham de sair para pôr a leituras em dia.

O processo é simples: basta consultar o catálogo online para descobrir quais os livros disponíveis (aqui) e enviar um email para bibliotecabaldaya@jf-benfica.pt com o nome do livro, número de leitor e contacto telefónico. Se não estiver registado pode fazê-lo no site quando consultar o catálogo. Para quem não tem acesso à internet a requisição pode ser feita através do telefone (21 269 6799).

O serviço é gratuito e as entregas são feitas todas as segundas-feiras.

