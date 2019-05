Bilhetes para os concertos de Madonna em Lisboa esgotam em horas

É só em Janeiro de 2020, mas já não há bilhetes para os três concertos de Madonna no Coliseu de Lisboa. Como vem sendo habitual, os bilhetes para a Rainha da Pop voaram em poucas horas.

Madonna actua no Coliseu de Lisboa nos dias 16, 18 e 19 de Janeiro e, contrário do que é habitual, vai apresentar-se em palco num formato bem diferente. Os concertos de estádio vão dar lugar a “espectáculos intimistas e únicos” em pequenas salas.

A última vez que a norte-americana actuou em Portugal foi em 2012 no Estádio Cidade de Coimbra. Em 2020, a cantora apresentará Madame X, o disco que chega às lojas a 14 de Junho.

O novo álbum da cantora foi gravado entre Portugal, Londres, Nova Iorque e Los Angeles e é influenciado pela sua estadia em Lisboa. No cartaz que anuncia as datas no Coliseu, vemos Madonna em frente a um mural de azulejos, tão típico português.

Os bilhetes para os três concertos custavam entre os 75€ (galeria) e os 400€ (cadeiras de orquestra).

