Biquínis no Inverno? A 38 Graus abriu uma loja com peças para todo o ano

Quem diz que Dezembro não é um bom mês para comprar biquínis? No novo 38 Graus Studio, o entra e sai não é comparável ao frenesim dos meses que antecedem o Verão, mas há quem entre à procura de um modelito para ir banhos – clientes estrangeiras ou que planeiam uma escapadinha de Ano Novo para um destino quente, presentes de Natal já a pensar no calor ou o simples sentido de oportunidade, já que muitos estão a preços de saldo.

Ter uma loja de rua era um desejo antigo. A oportunidade surgiu neste pequeno espaço da Rua do Poço dos Negros, para onde a marca, fundada em 2017, se mudou agora com algumas etiquetas convidadas. Entre elas, a brasileira Loja 3 – um guarda-roupa suficientemente festivo, ainda que descontraído, para ter meia dúzia de ideias para vestir na passagem de ano (e um exclusivo da loja).

A selecção não fica por aí. De Espanha chegam os modelos rasos da Flabelus, com destaque para as mary jane em veludo, um verdadeiro fenómeno de popularidade entre o público feminino. A montra fica completa com outra marca portuguesa – a Arcane com as suas jóias em prata (com ou sem banho de ouro) de inspiração naturalista.

Do lado da marca anfitriã, os bons negócios são garantidos. "Além dos saldos, também aproveitámos sobras de tecidos para fazer uma colecção cápsula com preços mais reduzidos", explica Inês Pereira da Costa, uma das três sócias, juntamente com Marta Oliveira, a fundadora, e Joana Machado. Mas as novidades não ficam por aqui. Desde Agosto que as clientes podem devolver o seu biquíni ou fato de banho 38 Graus usado (em bom estado, entenda-se) e receber em troca um vale de 30 euros com a validade de um ano.

A nova loja abre ainda mais a porta a colaborações com outras marcas. Já aconteceu com a Dupla, na primeira colecção de roupa de fitness, com a Mustique, da qual resultaram os primeiros calções de banho masculinos da 38 Graus, e com a influenciadora Sofia Barbosa. Outras virão, nomeadamente com as marcas convidadas a partilhar o espaço e com todas as que ainda por aqui vão passar, uma vez que a ideia é rodar a curadoria.

As cores escolhidas por Mafalda Matos, designer responsável pelos módulos de esponja que dão personalidade ao 38 Graus Studio, evocam os dias quentes que estão por vir e a colecção que já paira na cabeça de Marta, autora dos padrões, ano após ano. No Verão, conte com um segundo capítulo na febre no tie-dye, mas também com o clássico xadrez vichy e com os motivos florais.

Rua do Poço dos Negros, 124 (São Bento). 213 961 139. Seg-Dom 11.00-19.00

