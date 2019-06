Bisca dos 3 regressa com trifanas ao Largo de Santos

A Bisca dos 3, um pop-up gastronómico inspirado no jogo tradicional de cartas e dedicado aos petiscos portugueses, volta de 12 a 16 de Junho, no Largo de Santos.

O consultor gastronómico Nuno Nobre e os chefs Vasco Lello (Café Príncipe Real) e Luís Rodrigues (Vila Vita Parc) criaram em 2018 o projecto Bisca dos 3, inserido na programação do arraial da Associação Renovar a Mouraria, e fizeram sucesso com as suas propostas de petiscos para a quadra. Este ano o pop-up regressa mas ao Largo Vitorino Damásio, junto ao Largo de Santos, onde a festa se faz com nomes fortes, como Toy (no sábado, dia 15).

De 12 a 16 de Junho, das 17.00 às 03.00, vão servir três sandes (todas a 4€): há a trifana, feita com três partes do porco cozinhadas a baixa temperatura (barriga, bacon e cachaço), a de frango, trinchado com molho à Bairrada, e a de bacalhau assado na brasa. A estas três, juntar-se-á um petisco surpresa, tipicamente português, durante os dias do pop-up.

Nesta banca, inspirada no jogo tradicional de cartas da bisca, também sai bem servido ao nível das bebidas: há cerveja Mafarrica da 5 e meio (1,50€), vinho Cerejeiras da Companhia Agrícola do Sanguinhal (2,50€ o copo), shots de bagaço (2,50€) ou o cocktail baga sour (4,50€), uma espécie de pisco sour mas com bagaço nacional.

