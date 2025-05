Blood Incantation, o segredo mais mal guardado do metal, vêm tocar a Lisboa

São uma das mais aclamadas bandas do metal dos últimos anos. Vão apresentar-se na Music Station a 18 de Outubro, com Author & Punisher na primeira parte.

Os Blood Incantation actuam em Lisboa a 18 de Outubro, com uma data única no Music Station. O colectivo de Denver, Colorado, regressa a Portugal com Absolute Elsewhere, o seu mais recente disco e também o mais ambicioso até à data. A abertura do concerto caberá a Author & Punisher, projecto de culto liderado por Tristan Shone.

Lançado em 2024, o mais recente álbum dos Blood Incantation foi amplamente aclamado pela crítica especializada, recebendo destaques em publicações como The Wire, Kerrang!, Pitchfork ou The Quietus.

A banda de Denver é um dos mais celebrados projectos de metal dos últimos anos. Estes são reconhecidos por expandirem os limites do estilo, adoptando atmosferas cósmicas, fruto das suas influências de música electrónica.

Para quem acompanhou álbuns anteriores como Starspawn ou Hidden History of the Human Race, esta nova etapa representa uma evolução, afirmando o grupo como um dos projectos mais criativos e inclassificáveis da música extrema actual.

A noite de Lisboa contará ainda com a abertura de Author & Punisher, que regressa a solo nacional depois de ter passado pelo Amplifest em 2019. Tristan Shone – o homem por trás do projecto – traz consigo duas décadas de invenção e performance, num concerto que junta o peso do doom industrial à estética das suas Drone Machines, criadas e manipuladas por ele próprio.

Os bilhetes já estão à venda por 35 euros através da plataforma da Amplificasom.

Music Station (Parque das Nações). 18 Out (Sáb). 20.30. 35€

