Não vai haver Bons Sons em 2025. A informação foi avançada pela organização da mostra de músicas portuguesas, que se realiza na aldeia ribatejana de Cem Soldos desde 2006. Festival vai regressar em 2026, para celebrar 20 anos de existência.

A partir de agora, o festival passa a ser bienal. É a primeira vez que isto é assumido publicamente, mas não é uma novidade. À semelhança de outros grandes eventos, o Bons Bons foi cancelado no pico da pandemia, voltando a realizar-se só em 2022. Porém, no ano seguinte, voltou a não se ouvir música das ruas daquela localidade.

De acordo com a nota de imprensa, esta foi “uma decisão colectiva”, transmitida pelo Sport Club Operário de Cem Soldos. “Pretende-se ter mais espaço e tempo para a consolidação de processos e das equipas voluntárias na aldeia e de tudo aquilo que um festival comunitário implica, apostando na longevidade e sustentabilidade”, lê-se.

“O festival é um projecto que cuidamos com carinho, profissionalismo e dedicação”, justifica o director artístico, Miguel Atalaia, no comunicado. “Apostar na longevidade do Bons Sons e na sua sustentabilidade é acreditar na criação artística nacional.”

Sem avançar datas, a organização promete uma “edição comemorativa” para 2026 e espera repetir pelo menos o sucesso de 2024, com bilhetes esgotados e mais de 33 mil visitantes em Cem Soldos. “Queremos muito melhorar e continuar, contando para isso com toda a nossa comunidade, artistas, parcerias, público, órgãos de comunicação social, fornecedores, equipas voluntárias externas”, assume o director.

