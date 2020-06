Booking.com revela os destinos mais desejados depois do confinamento

Ainda não sabemos quando é que as viagens internacionais vão voltar ao normal, ou quando poderemos voltar a fazer planos para uma viagem de sonho. Mas mal isso aconteça, temos a nossa bucket list pronta – e não somos os únicos. A Booking.com revelou recentemente quais os destinos mais populares para o pós-confinamento.

A empresa de viagens examinou milhões de listas de desejos feitas por utilizadores de todo o mundo, ao longo dos últimos dois meses, compilando os seus hotéis preferidos e outras opções de aluguer para as férias, disponíveis na plataforma. Depois, olhou para os destinos que surgiam mais frequentemente nestas listas para chegar ao top 10 dos mais procurados.

1. Em primeiro lugar na lista está Bali, na Indonésia

A cobiçada ilha indonésia anunciou recentemente que vai reabrir as fronteiras para viajantes a partir de Outubro.

Espanha anunciou que vai voltar a receber viajantes internacionais a partir de Julho.

O arquipélago Florida Keys voltou a receber turistas no dia 1 de Junho.

6. Dubai, Emirados Árabes Unidos

7. Nova Iorque, EUA

