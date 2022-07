BOOKTOK ganha clube do livro oficial: Jane Austen é a autora do mês

Em Julho, o TikTok convida-nos a ler ‘Persuasão’, de Jane Austen. E, claro, a partilhar críticas literárias em vídeo com as hashtags #BookClub e #Persuasion.

A comunidade de leitores tem crescido de tal maneira no TikTok que a plataforma decidiu que estava na hora de criar um clube de leitura a sério. A novidade foi anunciada pela empresa esta semana, com o lançamento de um novo hub, onde é possível descobrir o livro do mês, vídeos relacionados e os novos #BookTok Laureates, que vão ajudar a dinamizar o recém-lançado TikTok Book Club. “Foi incrível ver o #BookTok [a comunidade de leitores da plataforma] tornar-se um fenómeno verdadeiramente global, que está a ter um impacto profundo no mundo literário”, declara o chefe de parcerias e comunidade da empresa, James Stafford, em comunicado.

A ideia é que, todos os meses, se escolha uma obra e se desafie os utilizadores da rede social a ler e a partilhar as suas críticas literárias em vídeo. Em Julho, somos convidados a ler Persuasão, de Jane Austen, aproveitando o facto do romance de 1817 ter chegado à Netflix através de uma nova adaptação ao cinema, que conta com Dakota Johnson no papel da protagonista, Anne Elliot. Segundo Sarel Madzebra, uma dos cinco criadores de conteúdo escolhidos para serem embaixadores da iniciativa, o objectivo é ler e conversar juntos como uma comunidade. “Jane Austen sabe como escrever um livro bom como o raio”, diz a britânica. “Se não costumas ler clássicos, [Persuasão] é um óptimo livro para começar.”

Além de Sarel (@cocosarel), que conta com mais de 653 mil seguidores, a lista de embaixadores deste novo clube de leitura, os chamados #BookTok Laureates, inclui os criadores de conteúdos Eden Reid (@edenreidreads), Alicia (@li.reading), Ben Mercer (@bmercer) e Jack Edwards (@jackbenedwards). São todos leitores e activistas literários e alguns até já têm os seus próprios livros publicados. Para este novo projecto, não só vão partilhar vídeos relacionados com o livro do mês, como juntar-se a discussões em directo sobre a obra escolhida.

