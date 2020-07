Bordalo II já tem morada em Sintra

A nova obra do artista urbano, um urso bebé criado a partir de materiais reciclados, pode ser vista na Praceta Fraternidade Universal, no Cacém.

Plastic Baby Bear é o novo morador da freguesia de Agualva e Mira Sintra. Uma instalação, localizada na Praceta Fraternidade Universal, no Cacém, que faz parte da intervenção sistémica de valorização dos painéis acústicos que envolvem a linha de comboio, iniciada pela União das Freguesias de Agualva e Mira Sintra em 2014, em parceria com artistas reconhecidos.

O anúncio foi feito pela Câmara Municipal de Sintra, na passada sexta-feira, destacando a preocupação pedagógica e ambiental sempre presente nos trabalhos de Bordalo II.

Artur Bordalo, mais conhecido por Bordalo II, começou pelo graffiti, mas é às suas várias esculturas feitas de lixo, o desperdício dos outros como prefere dizer, que deve o seu sucesso.

Com uma componente escultórica, os animais do artista urbano, que estão nas ruas e nas bocas do mundo, pretendem sensibilizar para questões relacionadas com a sustentabilidade, como o consumo excessivo, a poluição e os seus efeitos nocivos para o planeta.

