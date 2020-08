Brigadeirando tem uma novidade fresquinha: gelados artesanais

Carolina Henke começou por apresentar os seus brigadeiros artesanais. Das pequenas bolinhas doces gulosas alargou o leque com bolos em camadas, pavlovas, barras de chocolate recheadas ou até ovos da Páscoa gulosos, tudo com o brigadeiro lá metido pelo meio. Este Verão dedica-se aos gelados artesanais, com quatro sabores.

Há gelado de brigadeiro tradicional e maracujá e sorvetes de morango e manga, estes dois últimos sem leite (3,50€). Todos são servidos em pote de vidro, para enfiar a colher ali mesmo e lambuzar-se todo, ou pegar e levar para casa.

Os gelados artesanais estão disponíveis apenas na loja Brigadeirando da Lx Factory.

Este Verão, Carolina Henke tinha já lançado pavlovas carregadinhas de fruta, onde à base de suspiro juntou um recheio de natas e brigadeiro de lima e decorou com maracujá, manga, clementinas e nectarinas. Há também novos mini bolos, com diferentes recheios e coberturas, mini pavlovas e frascos de vidro com metade mini brigadeiros, metade pipocas.

Lx Factory, Rua Rodrigues Faria, 103 (Alcântara). 96 348 1132. Seg-Dom 13.00-18.00.

