Brincos, pulseiras ou anéis. Porquê comprar, quando pode fazer?

No Atelier by Catarino, os workshops desafiam os participantes a fazer os seus próprios acessórios. Há também experiências personalizadas, em que os casais produzem as próprias alianças de casamento.

Comprar um anel, uma pulseira, ou um colar, não tem muito que saber. Entramos na loja, escolhemos o que mais gostamos e seguimos com a nossa vida, sob o risco de encontrar alguém a usar exatamente a mesma coisa. Para a Catarino Jóias e Relógios, isso não é um problema. No atelier da marca, há workshops em que qualquer um pode fazer as suas próprias peças de joalharia.

Fundada há mais de 50 anos, a Catarino Jóias e Relógios sempre quis diferenciar-se na área da ourivesaria tradicional portuguesa. O que começou com uma pequena loja em Queluz, depressa se expandiu para os centros comerciais do Alegro Sintra e Alegro Alfragide, às quais se junta também um espaço em Massamá. “Havia algumas lacunas no mercado, ou seja, ou era alta joalharia, ou então era tudo aço e prata”, diz a proprietária Maria João Catarino, durante um workshop no Atelier by Catarino. Daqui, surgiu a vontade de criar uma marca de peças produzidas unicamente em ouro. Em 2021, nasceu então a 4 Leaf Clover, com anéis, medalhas, colares, pulseiras e brincos em ouro de 19.2 quilates. As peças, que procuram distanciar-se das jóias tradicionais, são produzidas em Gondomar.

DR Atelier by Catarino

Há cerca de um ano, a falta de assistência técnica em Lisboa levou à abertura de um novo espaço em Massamá, que hoje se posiciona como a principal loja da marca. Lá, encontra várias colecções à venda e também o Atelier by Catarino que, há dois meses, começou a acolher workshops e experiências personalizadas. “Há coisas que não são fazíveis em atelier, porque são feitas em máquinas, em série. Aqui é tudo o que é trabalho manual, aqui é tudo feito à mão e, à mão, nunca ficam duas peças iguais uma à outra, basta uma pessoa dar um toque diferente, porque é o seu cunho pessoal”, explica a proprietária.

Entre os workshops à escolha, pode optar por aprender a fazer brincos (130€), ou uma pulseira rígida (130€), ambos em prata 925. O processo dura entre três a quatro horas e inclui fundir, laminar, trefilar, serrar/limar/lixar, e polir/martelar. Há ainda mais dois workshops para aprender a cuidar do seu relógio (100€) ou das suas jóias (100€).

DR Atelier by Catarino

Para quem quiser fazer as suas próprias alianças de casamento ou uma peça para oferecer a um amigo ou familiar, também tem essa opção. Aliás, os participantes até podem levar jóias que não usem e transformá-las em algo novo. Na experiência “Felizes para Sempre” (495€), casais são convidados a fazer as suas próprias alianças, na “Despedida de Solteira” (115€-130€) ou na “Uma jóia especial – Mãe” (115€-375€), os participantes podem criar uma peça para oferecer, e na “Aniversário com estilo” (130€), quem participar pode produzir um par de brincos, um anel, ou uma pulseira.

No próximo dia 10 de Junho, há um workshop de filigrana (130€) com Susana Teixeira, em que os participantes serão introduzidos à técnica tradicional portuguesa de enchimento de filigrana e poderão fazer um pendente em prata 925.

Todas as informações acerca dos workshops e experiências encontram-se no site do Atelier by Catarino.

Rua Direita de Massamá 101 Loja A. 96 658 9547. Ter-Sáb 09.30-19.00

+ Dior expõe peças de Joana Vasconcelos na Avenida da Liberdade