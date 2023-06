Brinquedos, bonecos e mais um par de livros. Abram alas para a FuFu

A montra não deixa ninguém indiferente. Não é por acaso que nos últimos meses, enquanto Pedro e Benedetta se demoraram nos derradeiros acabamentos, muitos eram os que paravam e tentavam espreitar além da porta da FuFu. Chamam-lhe loja-atelier, precisamente porque é simultaneamente montra e espaço de trabalho. “Quisemos criar um espaço para poder propor outras marcas, algo diferente. Somos pais e temos sentido essa necessidade ao longo do tempo. E percebemos que há outros pais à procura do mesmo – coisas diferentes, alguns dispostos a comprar menos, mas de forma mais sustentável”, começa por explicar Benedetta Maxia, italiana de Pisa, há quase 20 anos a viver em Portugal.

Dito e feito. As prateleiras vermelhas foram desenhadas à medida do espaço, à semelhança da banca ao centro. Na fachada, também a caixilharia está pintada no mesmo tom. Entre os brinquedos, predominam opções em madeira, como os carrinhos da Candylab ou os arco-íris da Sabo Concept, pequeno projecto de uma família ucraniana. “Eles tiveram de ir até à Polónia para conseguirem enviar-nos as peças”, completa a proprietária.

A lista de opções para entreter ou presentar os mais pequenos continua – há brinquedos de praia da Scrunch Kids, em silicone e totalmente maleáveis, os rolos e cartazes para colorir da Omy e os berlindes da Billes & Co, que ao que parece também estão a chamar a atenção entre os adultos. Somam-se os livros infantis de editoras portuguesas – até agora, autênticos best-sellers. Mas o que mais brilha nestas estantes, desenhadas por Pedro Louro, a outra metade do projecto (e do casal), são as criações de Benedetta.

Em 2012, criou Fulana Beltrana Sicrana, uma marca que bonecos em tecido, que tanto podem seguir a fisionomia de figuras célebres da nossa história, super-heróis, animais fofinhos ou mesmo objectos personalizados, caso o freguês queira encomendar em jeito de homenagem ou como regalo pessoal. São feitos aqui, num atelier à vista de todos, onde Benedetta trabalha desde Fevereiro.

Este não é o único espaço de trabalho. Pedro instalou o seu estúdio de arquitectura na parte de trás da loja – o Furo juntou-se à Fulana e resultou na FuFu, a loja-atelier onde os projectos para gente grande se fazem à porta fechada.

O Verão vai servir para ficar a conhecer melhor a vizinhança, embora o casal more no bairro e até já tenha vivido neste mesmo prédio. Em Setembro, a ideia é arrancar com uma agenda de actividades para os mais pequenos. O espaço foi pensado para ser mutável e fácil de adaptar a programas como a hora de conto, que o casal quer implementar aos sábados, e até mesmo workshops de diferentes expressões plásticas. E isto é só o começo.

Rua Luciano Cordeiro, 27D (Campo dos Mártires da Pátria). 21 584 7739. Ter-Sex 11.00-13.30, 14.30-19.00, Sáb 11.00-13.30, 14.30-17.00

