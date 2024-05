Desde 2016 que o Brunch Electronik Lisboa mete a Lagoa Branca, na Tapada da Ajuda, a dançar durante o Verão e os primeiros dias do Outono. E este ano não vai ser diferente. O regresso das matinés está marcado para domingo, 30 de Junho. A partir daí, a fórmula repete-se de 15 em 15 dias até 22 de Setembro e, uma semana depois, no domingo, 29, termina a temporada de 2024.

O alinhamento integral das primeiras duas sessões foi revelado esta segunda-feira, pela organização. Inclui, no arranque desta edição, a 30 de Junho, quatro mulheres: a espanhola Indira Paganotto, nome destacado do techno psicadélico e patroa da editora ARTCORE; a DJ e produtora de techno francesa Anetha; e as portuguesas Ketarina e BIIA, entre o techno, o house e o acid house.

No segundo Brunch Electronik deste ano, a 14 de Julho, o cabeça-de-cartaz é Adam Beyer, DJ, produtor e o fundador da editora de techno Drumcode. Juntam-se a ele Kevin de Vries, que lançou pela Drumcode; a palestiniana Sama’ Abdulhadi; o britânico Eli Brown; e a portuguesa MaryCroft. Já no sábado, 27 de Julho, sabe-se apenas que o veterano Solomun vai voltar à Tapada da Ajuda.

As portas do recinto da Lagoa Branca abrem sempre às 14.00 e fecham pelas 21.00. Os bilhetes para as três primeiras datas, com preços entre os 35€ e os 95€, já se encontram à venda online.

