A mais célebre celebridade da Bairrada, Bruno Aleixo, vai celebrar uma celebração com um espectáculo duplo na Aula Magna, em Lisboa, a 21 de Junho. Com sessões marcadas para as 18.00 e 22.00, Aleixo Amigo – Um show ao vivo muito seu amigo promete uma noite em que o humor absurdo e este universo peculiar tomam conta do palco.

O espectáculo é conduzido por João Moreira e Pedro Santo, autores das personagens que integram o conhecido “universo aleixiano” – como o eterno jovem Renato Alexandre, o estoico Busto ou o bruto (mas sábio) Homem do Bussaco – e convida o público a participar activamente.

Quem quiser pode submeter questões – dilemas existenciais, problemas práticos ou simples dúvidas absurdas – e habilitar-se a vê-las resolvidas ao vivo. No fim, pode ainda sair premiado com um “prémio-surpresa”, cuja natureza não será revelada, mas que poderá não ser assim tão exclusiva quanto o nome indica.

Como forma de assinalar a data, todos os portadores de bilhete recebem uma prenda do personagem com cabeça de cão e corpo de Ewok: uma flute de espumante gratuita no restaurante Eliseu dos Leitões, na compra de uma sandes de leitão (ou equivalente). A oferta é válida mediante apresentação do bilhete, sem necessidade de mais cerimónias.

Aula Magna (Lisboa). 21 Jun (Sáb) 18.00 e 22.00. 15€-20€

