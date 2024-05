Bruno Pernadas inaugura novo programa gratuito no terraço do Lux

Já começa a ser tradição: quando o calor aperta, o Lux Frágil abre as portas do terraço para concertos e DJ sets gratuitos nos fins de tarde de quinta-feira. Este ano, o ciclo Superb_ALL arranca a 23 de Maio, com um concerto do polivalente músico Bruno Pernadas, que se estreou em nome próprio há dez anos com How Can We Be Joyful in a World Full of Knowledge? e desde então tem deambulado por entre géneros e latitudes. Antes e depois da actuação do compositor português, a DJ Helena Guedes e o duo de Afonso & Joaquim Quadros seleccionam a banda sonora vespertina.

Para Junho, estão agendados dois momentos musicais. Na quinta-feira, 6, a editora portuense XXIII volta a tomar conta da programação. Além dos co-fundadores NOIA e XICO, actua ainda o lisboeta Dj 420@ôa, do Coletivo Lenha. Duas semanas depois, no dia 20, há um concerto de Femme Falafel, aliás Raquel Pimpão, vencedora do Festival Termómetro do ano passado, que também conhecemos de projectos como Fumo Ninja e Super Baile. Pela cabine, passam Shaka Lion e o histórico DJ Glue.

Segue-se, passados quinze dias, a 4 de Julho, um novo programa electrónico, com Lokowat, DJ Stá e Afrokillerz. E, a 25 de Julho, o ponto alto deste ciclo Superb_ALL: Maria Reis em concerto. A cantora, compositora e guitarrista de Pega Monstro continua a desenvolver um dos corpos de trabalho mais coesos do rock e da canção portuguesa, de agora e de sempre. Editou na passada sexta-feira, 3, Suspiro... (2024), mais um disco imaculado e nova autópsia, tão honesta como desarmante, de uma relação em escombros. A música enquanto salva-vidas. Com Ana Pacheco e Puke & Peas na cabine.

A frequência das actuações abranda no mês seguinte, com apenas um momento musical, a 29 de Agosto. O programa junta Trol2000, que acompanha Mário Valente nas sessões de italo-disco do Lounge, A Night Out With The Hard Ones; e os Horse Meat Disco, representados nesta matiné por Jim Stanton e Severino, igualmente versados em disco-house e outras músicas no mesmo comprimento de onda. Uma semana depois, a 5 de Setembro, a festa acaba com um concerto da cantora e trompetista Jéssica Pina, além de DJ sets de Anya e Mafalda. E para o ano há mais.

