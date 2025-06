Cacique’97 vão pôr o Lux Frágil a dançar na festa dos 20 anos

O grupo criado em Lisboa é um dos nomes mais importantes do afrobeat feito na Europa, com influências dos PALOP e do Brasil.

Os Cacique’97 celebram 20 anos de existência e vão fazê-lo com uma festa. A 4 de Setembro, a banda luso-moçambicana assinala o aniversário com um concerto especial no Lux Frágil.

“Vinte anos para uma banda é muito tempo, vinte anos para uma banda com tantos membros, mais ainda”, escrevem os músicos em comunicado. “O amor à música fez-nos não desistir, fez-nos querer continuar. E aqui estamos 20 anos depois, com a mesma genica, entrega e entusiasmo, no palco e fora dele, porque é isto que o afrobeat nos provoca.”

Formados em Lisboa, os Cacique’97 assumem-se como um dos nomes mais consistentes do afrobeat feito na Europa, com raízes bem assentes na herança musical da Nigéria, mas também em influências da África lusófona e do Brasil.

São 11 músicos em palco e uma identidade construída entre sopros, guitarras, percussões e mensagens de intervenção. Ao longo do percurso, tocaram em festivais nacionais como o Med, o FMM Sines, a Festa do Avante e atravessaram fronteiras para tocar em eventos como o Warsaw Cross Culture Festival, na Polónia.

O concerto no Lux marca também a celebração de uma discografia que inclui os álbuns Cacique’97 (2009) e We Used to be Africans (2016), dois EPs, colaborações em várias compilações e, mais recentemente, o single “Letter to the Martyrs”, editado em Julho de 2024. O tema, que deu início às comemorações do 20.º aniversário, é uma carta aberta ao povo palestiniano, denunciando o genocídio, a ocupação e a manipulação mediática a que tem sido sujeito desde 1948.

Lux Frágil (Lisboa). 4 Set (Qui) 21.00. 15€

