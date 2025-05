Café nunca é demais? Está aí a Lisbon Coffee Week

Lisboa é a cidade das bicas e do cafezinho a qualquer hora, mas também já é a cidade dos bons cafés de especialidade e isso é motivo de celebração na segunda edição da Lisbon Coffee Week. Até domingo, dia 25, multiplicam-se as provas guiadas, os workshops, as festas, as conversas e os encontros em cafés. Eis uma boa oportunidade para ficar a par do que de melhor se tem feito na área por cá.

A partida é dada esta segunda-feira no Liberty Café, em Santos, às 19.00 com um bingo que promete durar e animar noite dentro – a inscrição é gratuita e para acompanhar à um menu pensado para ocasião, vinho e café.

Com curadoria Tasteology, responsável também pela Porto Coffee Week e outras experiências à volta do café, a programação é vasta, pensada tanto para profissionais da área como para curiosos e apreciadores. Esta terça, por exemplo, há um workshop de bebidas de Verão com café e alternativas vegetais no Casa Casa Cafe, em Arroios – ainda há lugares e o custo de participação (30€) inclui a degustação das bebidas, bem como todo o material de apoio.

Já na quarta, baristas e artistas são convidados a competir no Latte Art Throwdown. Afinal, quem é que domina a arte de desenhar com café? “Com 16 participantes a competir frente a frente num formato de eliminação directa, este campeonato desafia a consistência, a criatividade e o sangue-frio dos melhores artistas de latte do país”, lê-se na descrição do evento. “Ao longo de quatro rondas intensas, os concorrentes terão de replicar padrões sorteados do baralho de cartas da Coffee Week, usando apenas uma vaporização de bebida vegetal Alpro Barista e um single shot de espresso. Os cafés serão extraídos por baristas da organização e os desenhos apresentados directamente à mesa dos juízes – sem margem para erros ou retoques.”

Já para aqueles que adorariam saber desenhar os corações e as flores nos seus lattes ou cappuccinos, há um workshop na quinta-feira que promete revelar todos os segredos.

A programação completa pode ser consultada online – não se distraia porque algumas actividades obrigam a inscrição prévia.

