O festival de fado volta a desdobrar-se por diversas salas do bairro lisboeta nos dias 26 e 27 de Setembro. Também com Gisela João, Katia Guerreiro e Marco Rodrigues.

Na senda do sucesso da edição de 2024, o festival Caixa Alfama vai voltar a ocupar várias salas do histórico bairro lisboeta nos próximos dias 26 e 27 de Setembro. Entre os primeiros espectáculos confirmados, está uma gravação do programa Em Casa D'Amália ao vivo, que este ano presta homenagem à fadista Maria da Fé.

O percurso da fundadora do Senhor Vinho não é, no entanto, o único que vai ser celebrado. Katia Guerreiro, que editou o disco Mistura em 2022 e trabalhou com José Mário Branco no anterior, Sempre (2018), vai estar a comemorar 25 anos de carreira.

Os dois outros nomes confirmados, esta quarta-feira, 5, para o festival são Marco Rodrigues, que no mais recente álbum, em 2024, cantou fados popularizados por Carlos do Carmo; e Gisela João, prestes a lançar Inquieta, em que reinterpreta canções que antecederam e acompanharam a revolução de 25 de Abril de 1974.

Os bilhetes já estão à venda, nos locais habituais. Os ingressos diários custam 25€ e os passes para os dois dias chegam aos 35€. Mas só até ao dia 30 de Junho. Depois, os preços sobem.

Alfama. 26-27 Set (Sex-Sáb). 25€-45€

