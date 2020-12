Caixa Time Out 2POR1 Deluxe 2021 já está à venda

A caixa Time Out 2POR1 Deluxe, com ofertas imperdíveis nos restaurantes de Lisboa, está de volta.

Queremos acreditar que em 2021 muita coisa boa está por vir e que, uma delas, será conhecer os restaurantes que adiou visitar por culpa da pandemia. Se precisa de uma boa desculpa para voltar a sentar-se à mesa dos melhores restaurantes de Lisboa, aproveite a caixa Time OUT 2POR1 Deluxe, à venda nas prateleiras das lojas Fnac de todo o país.

Esta edição traz 10 Grandes Restaurantes para experimentar a metade do preço, numa refeição para duas pessoas. Toda a refeição está incluída no desconto – excepto as bebidas –, o que significa que pode desfrutar de uma refeição a dois com tudo a que tem direito (entradas, pratos principais e sobremesas), e só pagar metade da conta.

Gabriell Vieira Caixa 2POR1 Deluxe

Na caixa dos 10 Grandes Restaurantes de Lisboa, à venda por 49,00€, poderá conhecer: o Ararate, o Arola, o Basque, o Cantinho do Aziz, o Izanagi, o Jamie’s Italian, o Sea Me, a Taberna Albricoque, o The Green Affair e o The Old House.

O valor das caixas é exclusivamente para ter acesso às promoções. Ao usufruir dos descontos ser-lhe-á imputado o valor de 50% da refeição, exceptuando bebidas que devem ser pagas à parte.

No momento da reserva, não precisa de referir a promoção. Só tem de escolher o dia e preparar-se para uma refeição inesquecível e deliciosa.

Estes produtos podem ser utilizados de 1 de Março de 2021 a 1 de Março de 2022. Bem sabemos que o ano não começa em Março, mas com o confinamento que vivemos este ano prolongámos o prazo das caixas 2POR1 Deluxe 2020.

