Caixas Time Out 2POR1 Deluxe 2019 à venda em Novembro

As caixas Time Out 2POR1 Deluxe estão de volta, com as melhores ofertas nos restaurantes de Lisboa. A partir de dia 5 de Novembro a pré-venda fica disponível.

Vamos lá começar a despachar os presentes de Natal – ou começar já a cumprir aquela resolução para 2019 de sair mais cedo para conhecer novos restaurantes. A metade do preço. Este ano temos três caixas Time Out 2POR1 Deluxe e a pré-venda pode ser feita já a partir de 5 de Novembro através do site timeout.byblueticket.pt. Dez dias depois, dia 15, chegam às prateleiras das lojas Fnac de todo o país.

Mas vamos a apresentações, para começar já a estudar qual a melhor para si, para aquele familiar ou amigo foodie: temos a caixa 20 Grandes Restaurantes de Lisboa (69,90€), com 20 refeições para duas pessoas com 50% de desconto, excluindo bebidas, em 20 dos melhores restaurantes lisboetas. Com fôlego? Cá vai: são eles o Água pela Barba, Café São Bento, Estórias na Casa da Comida, Ground Burger, Kaffeehaus, Os Tibetanos, Cantinho do Aziz, Kampai, La Parisienne Bistrot, Muito Bey, Pistola y Corazón, The Decadente, Monte Mar Lisboa, Forneria, Rabo d’Pêxe, Chutnify, Confraria Lx, The Old House, Arola, Avenida SushiCafé.

A segunda caixa tem 10 novos restaurantes que abriram portas ao longo deste ano (49,90€), com 10 refeições para duas pessoas com 50% de desconto, excluindo bebidas, e opções para todos os paladares: Crispy Mafya, La Risotteria, Jamie’s Italian, Valdo Gatti, Stairwell, The Green Affair, Ofício, Local Your Healthy Kitchen, Izanagi e Okah.

E por fim, a caixa com 10 dos melhores banquetes de brunch da cidade (39,90€), nos restaurantes Bowl Lisboa, Ohana by Naz, DeliDelux, Despensa n.6, Naked, O Ponto Mais Doce da Cidade, Foodprintz, Casinha Boutique Café, Ela Canela e Pesqueiro 25.

O valor das caixas é exclusivamente para ter acesso às promoções. Ao usufruir dos descontos ser-lhe-á imputado o valor de 50% da conta e o valor total das respectivas bebidas. No caso dos 10 Melhores Brunches, qualquer bebida que não esteja incluída no menu de brunch deverá ser paga à parte.

No momento da reserva, não precisa de referir a promoção. Só tem de escolher o dia e preparar-se para uma refeição inesquecível, seja ela brunch, almoço ou jantar.

Estes produtos podem ser utilizados de 2 de Janeiro a 30 de Dezembro de 2019.