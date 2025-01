Calce as galochas: vem aí a primeira semana de chuva do ano

O Inverno seco que marcou o início do novo ano pode estar a chegar ao fim. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a chuva volta a Lisboa já neste domingo, 19 de Janeiro, e deverá prolongar-se até ao final da próxima semana.

As temperaturas, essas, também deverão sofrer alterações. Este domingo, por exemplo, a temperatura mínima pode chegar aos 5ºC, com a máxima a fixar-se nos 12ºC. As temperaturas deverão assistir depois a uma ligeira subida, associado à precipitação. Assim, a semana irá abrir com chuva e temperaturas amenas na segunda-feira, 20, com os termómetros a oscilarem entre os 11ºC e os 15ºC. Na terça-feira, 21, registam-se as temperaturas mais altas da semana, com um aumento geral de 2ºC face a segunda-feira. Na quarta-feira, 22, registam-se as primeiras abertas da semana, com os termómetros a oscilarem entre os 12ºC e os 15ºC. Nos dias 23 e 24 de Janeiro, a temperatura mínima vai descer dois graus (10º C).

Para o fim-de-semana, conte uma ligeira descida das temperaturas máximas e mínimas. No sábado, a temperatura máxima desce um grau (14º C) face aos dois dias anteriores e a mínima fica-se pelos 10º C. No domingo, a máxima mantém-se mas a mínima desce 1º C. A chuva, não se esqueça, também não vai dar tréguas nos dias de descanso.