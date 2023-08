Calema, Amor Pa Cabo Verde e Força Suprema no Monsanto Fest

O festival de música acontece entre 8 e 10 de Setembro, na Pista de Radiomodelismo do Parque Florestal de Monsanto.

Força Suprema, Amor Pa Cabo Verde e Calema são os cabeças de cartaz. Mas há mais músicos para ouvir no Monsanto Fest. A 5.ª edição do festival realiza-se na Pista de Radiomodelismo do Parque Florestal de Monsanto entre 8 e 10 de Setembro.

Na sexta-feira, dia 8, além de Força Suprema, banda formada pelos rappers NGA, Masta, Don G. e Prodígio, poderá ouvir Junior Lord, artista de funk brasileiro, e Kaysha, cantor e produtor musical da República do Congo.

Já no sábado, 9 de Setembro, o palco é todo do grupo Amor Pa Cabo Verde, que reúne vários músicos cabo-verdianos. Seguem-se, no domingo, dia 10, concertos de Calema, Magic Beatz, Allan Massay e Progressivu.

Os bilhetes, à venda na Ticketline, custam 15€ por dia.

Pista de Radiomodelismo do Parque Florestal de Monsanto, Estrada das Oliveiras de Baixo. 8-10 Set, Sex 17.00, Sáb-Dom 12.00. 15€/dia

