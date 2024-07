Camané, Carminho e António Zambujo encabeçam cartaz do Caixa Alfama

Depois de cinco edições como Santa Casa Alfama, entre 2018 e 2023, o festival de fados está prestes a recuperar o nome pelo qual foi conhecido durante cinco anos, entre 2013 e 2017: Caixa Alfama. A edição deste ano realiza-se entre sexta-feira, 27 de Setembro, e sábado, 28, e enche de fado as ruas e salas do histórico bairro.

O programa inclui quatro dos mais conhecidos fadistas (e cantores portugueses) da actualidade. Camané é o cabeça de cartaz do primeiro dia. Já no segundo, Ricardo Ribeiro, Carminho e António Zambujo também passam pelo Caixa Alfama. Estes dois últimos são os convidados de uma recriação ao vivo do programa Em Casa d’Amália, da RTP1. O apresentador José Gonçalez vai estar em palco com ambos, mais André Dias, Flávio Cardoso Jr e Tiago Maia, entre fados e conversas.

No Terminal de Cruzeiros de Lisboa, que volta a ser o epicentro do festival, vai ainda ser prestada homenagem a Fernando Maurício, com o compositor e fadista Jorge Fernando e outros convidados a cantarem, na sexta-feira, 27. Buba Espinho, no primeiro dia, e Marina Mota, no último, completam o elenco do palco principal.

Outros destaques do primeiro dia são os concertos de António Pinto Basto, que celebra 50 anos de carreira no Centro Cultural Dr. Magalhães Lima; Paulo Bragança, no Grupo Sportivo Adicense; e Ana Sofia Varela, na Igreja de São Miguel. Enquanto no sábado, 28, sobressaem dois nomes: Nuno Guerreiro canta no Centro Cultural Dr. Magalhães Lima; e Marco Rodrigues, no Rooftop do Terminal de Cruzeiros de Lisboa.

Os bilhetes para o Caixa Alfama já estão à venda online e nos locais habituais. Até 19 de Setembro, o passe para os dois dias custa 35€ e os ingressos diários apenas 25€. A partir dessa data, encarecem 10€ e passam a custar 45€ e 35€, respectivamente.

Alfama (vários locais). 27-28 Set (Sex-Sáb). 25€-45€

