Câmara de Lisboa está a recolher doações para quem mais precisa

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infectou quase 600 pessoas em Lisboa. Se quer ajudar, mas não sabe como, a autarquia está a recolher doações para a população mais vulnerável da cidade.

“Todos por todos”: é este o nome da campanha de solidariedade promovida pela Câmara Municipal de Lisboa, que tem assegurado também a manutenção e o reforço dos apoios destinados aos equipamentos e às equipas de protecção à população sem-abrigo. Para saber como contribuir, basta enviar um e-mail (doar@cm-lisboa.pt) para a autarquia: estão a ser aceite sobretudo doações em géneros, desde roupa e produtos de higiene até bens alimentares.

Actualmente, a autarquia tem quatro espaços destinados a acolher a população sem-abrigo, um dos quais instalado na quarta-feira no Clube Nacional de Natação e a funcionar durante todo o dia, com oferta de quatro refeições diárias. Os restantes encontram-se no Pavilhão Municipal Casal Vistoso, no Pavilhão da Tapadinha e na Casa do Lago.

Há ainda uma rede de pessoas disponíveis para realizar tarefas solidárias junto dos restantes sectores mais vulneráveis da população, como idosos, pessoas com deficiência, suspeitas de Covid-19 ou em isolamento domiciliário. Se quiser ajudar, com compras, passeio de animais domésticos ou entrega de refeições e medicamentos, pode inscrever-se através deste formulário online. O município fornecerá o suporte de informação necessário para que as tarefas sejam feitas em segurança e com o menor risco possível de contágio, garantindo distribuição de material de protecção a quem integre esta rede solidária.

