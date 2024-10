Câmara de Lisboa quer saber como está o comércio da cidade

Até 31 de Outubro, os lisboetas e todos os que trabalham no concelho estão convidados a responder a um inquérito online sobre o comércio da cidade. A iniciativa é da Câmara Municipal de Lisboa – através do do Departamento de Emprego, Empreendedorismo e Empresas da Direção Municipal de Economia e Inovação – e nasce de uma proposta do Conselho de Cidadãos de Lisboa.

O inquérito, que pode ser encontrado aqui, demora mais ou menos dez minutos a responder e desafia os inquiridos a partilharem ideias e sugestões para melhorar o comércio da cidade. O objectivo passa por “fundamentar a criação de soluções que beneficiem tanto os habitantes, como os trabalhadores e os empresários locais”, diz o município em comunicado.

Ao longo de pouco mais de dez perguntas, o inquérito, que é anónimo, começa por querer saber onde vive, trabalha ou como se desloca para fazer as compras, e nas últimas duas perguntas sonda sobre quais as zonas que os participantes consideram precisar de intervenção mais urgente, terminando com um pedido de sugestões para a dinamização do comércio tradicional.

