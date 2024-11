Câmara de Sintra forma orquestras em estabelecimentos prisionais

Os reclusos dos estabelecimentos prisionais da Carregueira e de Sintra vão juntar-se às Orquestras de Sintra. A iniciativa tem por base o projecto Orquestras Escolares de Sintra, que abrange cerca de 400 alunos e 15 escolas da rede pública do concelho, e "visa fortalecer os laços sociais entre reclusos e a comunidade, proporcionando práticas artísticas, culturais e educativas", segundo a Câmara Municipal de Sintra.

“Com a criação de orquestras nestes novos espaços, a autarquia reforça o seu compromisso com projectos inclusivos, utilizando a música como meio de transformação social”, acrescenta o executivo camarário, em comunicado.

Segundo a Lusa, os reclusos vão ter três horas de formação por semana, dando aos participantes "a oportunidade de aprenderem a tocar um instrumento musical de uma das quatro famílias de instrumentos de orquestra: cordas, madeiras, metais e percussão". As aulas, adianta a agência, terão início a 18 de Novembro.

O projecto será desenvolvido em parceria com o IPAV – Instituto Padre António Vieira, “que irá efectuar a formação inicial e acompanhamento técnico dos professores, bem como a concepção e implementação de programas de desenvolvimento de competências sócioemocionais, de acordo com o contexto de cada recluso na preparação da transição para a saída da prisão”, lê-se no site da autarquia.

O modelo de intervenção contempla ainda a preparação de novos “formadores, com formação teórica-conceptual e teórico-prática na metodologia UBUNTU, destinado a professores e músicos do projecto, a técnicos do estabelecimento prisional e a pessoas em situação de reclusão”.

