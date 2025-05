‘Camouflage’ inaugura no Júlio de Matos com obras de Warhol e Christo

O Hospital Júlio de Matos vai receber uma exposição com obras de artistas como Andy Warhol. "Camouflage" vai instalar-se na Galeria do Pavilhão 31, a partir de 27 de Maio e até 5 de Julho. A entrada é gratuita.

Com curadoria de Katherine Sirois e Lourenço Egreja, a exposição reúne obras de nomes como Andy Warhol, Christo, Gabriela Albergaria, Miguel Palma, Pedro Valdez Cardoso e Stella Kaus, entre outros.

A proposta parte da ideia de camuflagem enquanto estratégia visual, táctica de sobrevivência, gesto político ou comentário cultural. Através de práticas artísticas distintas, "Camouflage" explora o modo como a arte se tem apropriado deste conceito ao longo do tempo, da Primeira Guerra Mundial até aos dias de hoje, onde a fronteira entre visibilidade e invisibilidade continua a ser negociada.

DR 'Joseph Beuys in memorium', Andy Warhol

“Seja natural ou cultural, defensivo ou ofensivo, espontâneo ou projectado, ‘tornar-se invisível’ refere-se assim à capacidade de se esconder à vista de todos. Trata-se de se misturar e de se fundir com o fundo”, explica Katherine Sirois, através de um comunicado.

A exposição inclui também referências históricas como Abbott Thayer e Roland Penrose, figuras fundamentais para a definição da camuflagem moderna, ao lado de nomes centrais da arte contemporânea como Andy Warhol.

Paralelamente, a programação inclui uma conferência e vários workshops. No dia 29 de Maio, o escultor francês Patrice Alexandre estará no Grande Auditório da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa para falar sobre o papel dos artistas na criação da cultura visual da camuflagem durante a Primeira Grande Guerra. Nos dias 31 de Maio e 14 de Junho, o artista Lucas Almeida orienta workshops de serigrafia no atelier da P28, onde os participantes serão convidados a produzir um livro colectivo. Haverá ainda um terceiro workshop em Setúbal, na Casa D’Avenida, com data a anunciar.

A exposição termina no dia 5 de Julho com uma finissage a partir das 18h, que incluirá uma performance surpresa com curadoria da Galeria Ana Lama.

Avenida de Brasil, 53 (Alvalade). Qua-Sáb 14.00-19.00. Até 5 Jul. Entrada gratuita

